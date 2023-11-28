Россияне рассказали, что им нужно для счастья

Участники опроса ВЦИОМ считают, что для достижения счастья нужны высокие пенсии и зарплаты, а также социальные гарантии, комфортные условия для жизни и развития

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Участники опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что для достижения счастья нужны высокие пенсии и зарплаты, а также социальные гарантии, комфортные условия для жизни и развития. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

"В ответ на расхожее мнение, что счастье не в деньгах, россияне заочно ответили: но и не в их отсутствии, требуя для счастья повышения пенсий и зарплат (28%). Значимая часть ответов касалась реализации социальных гарантий, создания комфортных условий для жизни и развития (доступная качественная медицина - 12%, доступное качественное образование - 7%, социальная политика - 6%, доступное жилье - 5%, забота о людях - 4%)", - говорится в сообщении.

Кроме того, счастливее россиян сделает решение экономических проблем (снижение цен - 10%, развитие экономики, создание рабочих мест - по 6%, снижение налоговой нагрузки - 2%). Еще часть опрошенных считает, что условие для счастья - мир и уверенность в светлом будущем (окончание спецоперации - 9%, стабильность, уверенность в завтрашнем дне - 3%, развитие страны - 2%).

Больше половины респондентов (56%) скептически относятся к идее создать в России министерство счастья, при этом стоящей такую идею находят 23%. Противники инициативы говорят о невозможности всеобщего счастья (19%), еще 16% критикуют административную сторону вопроса, поднимают проблемы бюрократии и власти.

Опрос проводился 22 октября, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.