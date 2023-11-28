Эксперт: новый южный циклон придет в Петербург 30 ноября и принесет снегопад

В городе устраняют последствия сильного снегопада 27-28 ноября, снег продолжает идти, но в меньшем количестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Южный циклон придет в Санкт-Петербург 30 ноября и принесет новую порцию осадков. Снежный покров, как ожидается, увеличится на 10-15 см, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Рассчитываем, что он [новый циклон] будет менее интенсивный, но все равно на 10-15 см снежного покрова надо рассчитывать. Влияние этого циклона остается еще и 1 декабря", - сказал синоптик на экстренном совещании городского правительства по ликвидации последствий циклона и городского штаба по благоустройству Санкт-Петербурга, его слова привела пресс-служба Смольного.

В настоящее время в городе устраняют последствия сильного снегопада 27-28 ноября, снег продолжает идти, но в меньшем количестве.

29 ноября ожидается "передышка" и от снега, и от ветра, отметил Колесов. С приходом нового циклона ожидается усиление ветра, но он будет слабее, чем 27 ноября и в ночь на 28 ноября, - около 10-12 м/с. "Метели тоже будут", - добавил синоптик.

Губернатор Александр Беглов назвал сложившуюся погодную обстановку исключительной. "До Петербурга дошел циклон, который накануне натворил немало бед в Крыму и в Краснодарском крае. Следом идет еще один, но уверен, что с этой ситуацией мы тоже справимся", - процитировала его пресс-служба.

В результате снегопада 27-28 ноября снежный покров в центре города увеличился до 20 см, порывы ветра достигали 10-16 м/с. "Циклон продолжает определять погоду в нашем регионе, но атмосферный фронт ушел уже на территорию Финляндии. Сегодня в Санкт-Петербурге осадки еще будут, но уже небольшие и с перерывами, так что если и прибавится снега, то не больше 1-3 см", - отметил синоптик в своем телеграм-канале.