Мишустин отметил важность технологической независимости РФ

Премьер-министр отметил, что отечественная промышленность адаптировалась к современным вызовам и демонстрирует рост производства и выпуска продукции в микроэлектронике, машиностроении, металлургии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал участников международного форума-выставки "Российский промышленник", который проходит 28-30 ноября 2023 года в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Глава правительства отметил, что представители министерств и ведомств, крупных компаний, ведущие эксперты из разных стран собрались, чтобы вместе обеспечить технологическую независимость в условиях масштабных изменений экономики.

"В настоящее время в экономике происходят масштабные изменения, нарастает санкционное давление. В этих условиях объединение усилий органов власти и бизнеса для обеспечения технологической независимости, международной кооперации становится более значимым", - говорится в телеграмме премьер-министра, опубликованной на сайте правительства.

Глава кабмина отметил, что отечественная промышленность адаптировалась к современным вызовам и демонстрирует рост производства и выпуска продукции в микроэлектронике, машиностроении, металлургии. Мишустин также подчеркнул, что Россия занимает ведущие позиции в мире по внедрению цифровых технологий, и укрепление лидерства в этой сфере является ключевой государственной задачей.

"Благодаря укреплению и расширению сотрудничества с дружественными странами, в том числе в рамках работы деловых советов ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и БРИКС, открываются широкие возможности для международного промышленного взаимодействия. Пример тому - проектный атлас РСПП "Предложения российского бизнеса для Африки", презентация которого состоится здесь. Также на выставочном пространстве представлены востребованные технологические решения, информационные и финансовые продукты, современные достижения российских и зарубежных компаний и предприятий", - подчеркнул он.

Мишустин выразил уверенность, что рекомендации, выработанные в ходе форума, помогут найти пути решения важных проблем, а инициативы станут основой для дальнейшей работы и придадут импульс повышению инновационного потенциала промышленности.