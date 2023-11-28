В Белгородской области открылся оптово-распределительный центр стоимостью 3,8 млрд рублей

Реализация проекта позволит оптимизировать логистическую цепочку поставок продукции, в том числе для экспортных отгрузок

БЕЛГОРОД, 28 ноября. /ТАСС/. Оптово-распределительный центр (ОРЦ) для заморозки, хранения и отгрузки мясной продукции стоимостью 3,8 млрд рублей и пропускной способностью 1 400 тонн в сутки открылся в Корочанском районе Белгородской области, передает корреспондент ТАСС.

"О запуске в Белгородской области нового оптово-распределительного центра мощностью 30 тыс. паллетомест в год. Инвестиции в проект составили 3,8 млрд рублей. <...> Пропускная способность склада составляет 120 паллет в час, или 1 400 тонн в сутки. Продукция хранится при температуре минус 21 градус на площади 12 тыс. кв. метров", - рассказали в пресс-службе компании "Мираторг".

По словам президента агропромышленного холдинга Виктора Линника, центр построен в короткие сроки. "В такое, я бы сказал, турбулентное время мы построили дистрибьютерский центр, за полтора года, я считаю, что это очень короткие сроки", - сообщил Линник журналистам на открытии центра.

Реализация проекта позволит оптимизировать логистическую цепочку поставок продукции, в том числе для экспортных отгрузок. "Будут грузиться контейнеры, которые дальше будут идти в 45 стран. <...> Зачастую нам приходилось отгружать в Москву, Санкт-Петербург, Брянск, там замораживать до конца, загружать контейнеры и отгружать. Теперь это будет все происходить в Белгороде", - добавил Линник, отметив, что склад объемом 30 тыс. паллет - самый крупный у "Мираторга" и один из крупнейших в России.

Кроме того, созданы 150 рабочих мест в сельскохозяйственном секторе региона. Ожидается, что после выхода предприятия на полную мощность налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят порядка 160 млн рублей в год.

Новый ОРЦ рассчитан на два основных процесса: приемку, отгрузку замороженной мясной продукции и стеллажное хранение. В планах ввести в первом квартале 2024 года в эксплуатацию зону шоковой заморозки с температурным режимом минус 30 градусов. Построен ОРЦ за счет инвестиций агрохолдинга "Мираторг". Соглашение о строительстве компания и правительство Белгородской области подписали на Петербургском экономическом форуме в июне 2022 года.