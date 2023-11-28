Минздрав заявил, что укомплектованность врачами-психиатрами составляет более 80%

Заместитель министра здравоохранения Евгения Котова сообщила, что в рамках целевого набора по специальности "психиатрия" ежегодно 470 человек поступает для обучения по программам приема

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Обеспеченность медучреждений врачами-психиатрами в России превышает 80%, сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

"В целом обеспеченность врачами-психиатрами у нас превышает 80% при коэффициенте совместительства 1,4. Но есть ряд специальностей, по которым укомплектованность ниже, конечно, над этим тоже нужно работать", - сказала она на заседании по рассмотрению тематического доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой "Соблюдение и защита в Российской Федерации прав граждан с психическими расстройствами".

В рамках целевого набора по специальности "психиатрия" ежегодно 470 человек поступает для обучения по программам приема, пояснила Котова. Несмотря на то, что такие объемы подготовки - достаточно большие, эту работу в части целевого набора нужно усиливать и увеличивать, добавила она.