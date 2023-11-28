Природоохранная прокуратура Югры вынесла представление за ненадлежащее содержания медведя

Животное содержалось на территории предприятия в Нижневартовске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноября. /ТАСС/. Природоохранный прокурор вынес представление руководителю Природнадзора Югры за необеспечение места содержания медведя на территории предприятия в Нижневартовске. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

"Природнадзором Югры на протяжении длительного времени должным образом не обеспечено исполнение полномочий по определению места содержания медведя в соответствии с требованиями законодательства. Природоохранный прокурор внес руководителю Природнадзора Югры представление, потребовав определить место содержания медведя", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях была опубликована информация о том, что бурый медведь содержится на одном из предприятий Нижневартовска на протяжении 10 лет.

В прокуратуре добавили, что Природнадзором Югры животное было передано его владельцу на временное содержание, при этом владелец не предоставил надзорным органам никаких документов, подтверждающих собственность.

Природоохранная прокуратура контролирует принятие соответствующих мер уполномоченным органом.