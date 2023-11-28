Путин по ВКС откроет медучреждения в нескольких регионах

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие будет посвящено первичному звену здравоохранения

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Новые медицинские учреждения в Севастополе, Оренбургской и Волгоградской областях, Красноярском крае и Якутии будут открыты во вторник по видео-конференц-связи (ВКС) с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, мероприятие с участием президента будет посвящено первичному звену здравоохранения - теме, которая касается всех граждан России.

"И здесь радостные новости - сегодня в режиме видеоконференции будет открыт целый ряд медицинских учреждений. Министр здравоохранения Михаил Мурашко расскажет об этом с акцентом на развитие детского здравоохранения. И далее мы откроем объекты в Оренбургской области, в Севастополе, в Красноярском крае, в Волгоградской области и в Республике Саха-Якутия", - рассказал Песков.

По его словам, вечером у президента, который сегодня работает в Сочи, запланирован также ряд закрытых совещаний.