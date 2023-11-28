В Самарском университете им. Королева для обучения студентов запустили "Фабрику процессов"

В пресс-службе вуза отметили, что во время практических работ студенты организуют и оптимизируют работу производственных участков, используя учебные тренажеры

ТАСС, 28 ноября. "Фабрика процессов", где студенты учатся балансировать производственные потоки, сокращать потери и повышать производительность труда, начала работу в Самарском университете им. Королева. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"В Самарском национальном исследовательском университете им. академика Королева запущена фабрика процессов. Этот учебный комплекс развернут на кафедре производства летательных аппаратов и управления качеством", - говорится в сообщении.

Как отметили в вузе, до недавнего времени фабрики процессов открывали у себя лишь крупные предприятия, однако эти учебные центры не предназначались для студентов вузов. Открытие фабрики процессов в университете позволило включить в учебный процесс практические работы по теме бережливого производства. "Современному инженеру необходимо владеть инструментами бережливого производства, он должен уметь применять их на практике как при оптимизации действующих производственных мощностей, так и при проектирования новых", - пояснил заведующий кафедрой производства летательных аппаратов и управления качеством Дмитрий Антипов.

Во время практических работ на фабрике процессов студенты организуют и оптимизируют работу производственных участков, используя учебные тренажеры, имитирующие переналадку штамповой оснастки, и тренажеры по повышению производительности труда сборочных операций. Студенты учатся балансировать производственные потоки, оптимизировать внутрицеховую логистику, сокращать потери и повышать производительность труда.

В настоящее время на фабрике процессов идет подготовка и отработка учебных кейсов по технологии серийного производства малых беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров), чтобы студенты Института авиационной и ракетно-космической техники могли изучать бережливое производство на примере из авиастроения. Кроме того, в Передовой инженерной аэрокосмической школе (ПИАШ) Самарского университета им. Королева объединили "фабрику" и цифровые технологии.

"Если соединить наглядность, которую дает фабрика процессов, с цифровым моделированием производства в виртуальной реальности, это выводит образовательный процесс на новый уровень. После курса практических работ на "фабрике", где студенты ПИАШ на несложных примерах усваивают методы оптимизации производственных потоков, они переходят к виртуальному проектированию технологических процессов и производственных линий. Это позволяет одновременно и закрепить полученные знания, и освоить программные комплексы, которые используются на многих предприятиях", - рассказала Екатерина Савич, заместитель директора Передовой инженерной аэрокосмической школы.