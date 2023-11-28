В Котельниках осенью 2024 года досрочно откроют школу на 2 тыс. мест

Строительная готовность объекта превышает 35%

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Строительство школы в городском округе Котельники, рассчитанной на 2 тыс. учащихся, планируют завершить досрочно. Образовательное учреждение откроется в сентябре 2024 года, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Мы сегодня находимся на строящейся школе - очень важной для Котельников. Это большой проект на 2 тыс. учащихся. Строит ее проверенная компания, которая досрочно сдала уже ряд объектов в Подмосковье. Мы постоянно стараемся совершенствовать процесс, уходим от мокрых работ. Здесь также используем оптимизационные решения - создаем удобные пространства для обучения. И самое главное, мы сэкономим около полугода. Наша задача сдать ее не в декабре 2024-го, а к 1 сентября. Здесь все будет уютно и красиво, учителям, школьникам понравится. Очень надеемся, что все получится. Сейчас ведем работу по подбору директора и всей команды, большой запрос на педагогов. Школ мы в Подмосковье строим много - порядка 30 каждый год, проводим капитальный ремонт, потому что у нас растет количество учащихся", - привели в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

В пресс-службе рассказали, что строительство образовательного учреждения ведется в микрорайоне Парковый. Школа станет частью образовательного кластера, в который также войдут еще одно школьное здание и два детских сада.

Отмечается, что в новой школе расположатся 80 основных и 33 специализированных кабинета, лаборантские, мастерские, медблок, библиотечно-информационный центр. В старших классах дети будут углубленно изучать русский язык, литературу, историю и обществознание. На территории школы оборудуют стадион с беговыми дорожками, площадки для волейбола и баскетбола, учебно-опытную зону, а также детские игровые площадки.

По данным пресс-службы, в настоящее время строительная готовность объекта составляет более 35%. Проводится устройство кровли, наружных инженерных сетей, монтаж металлоконструкций под актовый зал и отделочные работы в технических помещениях.