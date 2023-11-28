Орнелла Мути более 10 лет предпочитает одежду Ульяны Сергеенко брендам из Италии

Актриса рассказала, что у этого дизайнера "волшебные и очень сексуальные образы"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Итальянская актриса Орнелла Мути уже более 10 лет отдает предпочтение одежде российского дизайнера Ульяны Сергеенко в сравнении с вещами от итальянских брендов. Об этом актриса рассказала на международном форуме BRICS+ Fashion Summit в Москве.

"Границ у моды нет, и я думаю, что так и должно быть, потому что каждый выражается так, как хочет. <...> Я лично уже где-то 10 лет ношу вещи российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Уже 10 лет, как я ее для себя открыла и влюбилась, потому что у нее волшебные, очень женственные и очень сексуальные образы. Я предпочитаю Ульяну итальянским дизайнерам", - сказала Мути на пленарной сессии форума.

Актриса рассказала, что познакомилась с Сергеенко в Канне. "Я увидела ее платья и просто влюбилась. <...> Она решается быть другой, решается отличаться, но при этом у нее женщина остается очень сексуальной, очень женственной. <...> Она никогда ничего не делает чересчур", - добавила Мути.

Кинозвезда также отметила, что сейчас стало меньше дизайнеров, которые создают одежду персонально для актрис, как это было во времена Одри Хепберн и Греты Гарбо. "Поэтому актрисам сейчас сложнее стать fashion-иконой", - добавила она.

Модный Дом Ulyana Sergeenko был основан в Москве в 2011 году. В 2015 году Наблюдательный совет Парижского синдиката высокой моды выбрал Ulyana Sergeenko в качестве официального участника Недели высокой моды, которая ежесезонно проходит в Париже. Ulyana Sergeenko стал первым в истории российским модным домом, удостоенным участия в главном мероприятии мира моды

Орнелла Мути - итальянская актриса. Настоящее имя Франческа Романа Ривелли. Российскому зрителю Мути прежде всего известна по фильмам "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано, "Шелест воробьиных крыльев", "Бонни и Клайд по-итальянски", "Римские приключения". Также она снималась в главной роли в фильме Григория Чухрая "Жизнь прекрасна".