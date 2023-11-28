В Курганской области начали разведение маралов

Объем инвестиций составил более 150 млн рублей

ТАСС, 28 ноября. Разведение маралов - крупного вида оленей - начали в Курганской области, первое в регионе хозяйство создали в Шатровском округе. Инвестиции в проект составили 150 млн рублей, сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

"В Шатровском округе создается первое в регионе мараловодческое хозяйство. Сегодня завезли первые 180 голов маралов. <…> Продукция на экспорт. Объем инвестиций - более 150 млн рублей", - написал он.

Шумков уточнил, что до конца года в хозяйство планируется завезти до 1 тыс. голов, а в дальнейшем - увеличить поголовье до 3 тыс.

По данным пресс-службы губернатора, экзотических для Курганской области животных завезли из Алтайского края. "Новоселов доставили на четырех фурах. <…> Мараловодство является сегодня перспективным направлением аграрного бизнеса. Кровь и рога молодого марала (панты) активно используются в медицине, а мясо марала относится к лечебным и диетическим продуктам, его рекомендуют при нарушении обмена веществ и авитаминозах", - пояснили в правительстве региона.