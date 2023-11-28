Мосгорсуд признал законным приговор писателю Глуховскому

Его осудили заочно на восемь лет колонии за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор писателю Дмитрию Глуховскому (признан в РФ иноагентом), осужденному заочно на восемь лет колонии за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляцию защиты на приговор Глуховскому и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Ранее Басманный суд Москвы заочно назначил Глуховскому наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с лишением на четыре года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайта электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета.

По версии обвинения, с 10 марта по 10 мая 2022 года Глуховский, находясь за пределами РФ, разместил на своих личных страницах в социальных сетях тексты и видеоролики, смонтированные с искусственно созданными доказательствами обвинения в якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных преступлений в ходе специальной военной операции на Украине. Он заочно арестован и объявлен в розыск.

Согласно открытым источникам, писатель имеет гражданство России, Израиля и виды на жительство в Германии и Испании.

Дмитрий Глуховский - автор романов "Метро 2033", "Текст", "Пост" и других.