На Украине сообщили, что скифское золото будет храниться в музее в Киево-Печерской лавре

Государственная таможенная служба Украины ранее проинформировала, что скифское золото привезли в Киев

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Культурные ценности, известные под общим названием "скифское золото", будут храниться в музее на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщили в Минкультуры Украины.

Как проинформировали в ведомстве, коллекция будет "храниться в сокровищнице музея на территории Киево-Печерской лавры".

27 ноября Государственная таможенная служба Украины сообщила, что скифское золото привезли в Киев, начался процесс его таможенного оформления. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, собрание артефактов принадлежит Крыму и должно храниться там.

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В июне этого года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с ТАСС назвал данное решение неправовым, так как скифское золото по всем законам принадлежит крымским музеям.