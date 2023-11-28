Главы четырех регионов РФ подписали соглашение о создании содружества "Донбасс"

Соглашение вступит в силу с 1 марта 2024 года

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 28 ноября. /ТАСС/. Главы Ростовской, Воронежской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик подписали соглашение о создании содружества "Донбасс", передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания документа, которая проходит на территории мемориального комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области.

Новое содружество призвано развивать сотрудничество четырех регионов в различных сферах, включая торгово-экономическую, промышленную, инвестиционную, агропромышленную и другие отрасли.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о том, что соглашение о содружестве Донбасса будет представлять из себя дорожную карту по реализации совместных проектов.

Соглашение вступит в силу с 1 марта 2024 года после официального опубликования законов всех четырех субъектов РФ о его утверждении и будет действовать в течение пяти лет.