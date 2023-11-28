В ДНР посмертно наградили сапера за спасение мирных жителей при обстреле ВСУ

Юрий Володкевич достал из-под завалов более 10 человек

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко совместно с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным вручил орден Мужества вдове погибшего при спасении мирных жителей в центре Донецка инструктора инженерно-саперной подготовки Юрия Володкевича. Об этом в Telegram-канале сообщил Пушилин.

"Указом президента Российской Федерации за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Мужества посмертно награжден Юрий Витальевич Володкевич. Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручили награду его супруге Вере Васильевне Голубовой", - написал он.

Пушилин добавил, что старший инструктор инженерно-саперной подготовки старший лейтенант Юрий Володкевич (позывной Зиберт) с 2014 года защищал ДНР. Когда по центру Донецка украинская армия нанесла ракетный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS и в административном здании пострадали люди, Юрий пришел им на помощь. Он продолжал спасать людей даже при повторном обстреле и достал из-под завалов более 10 человек. В результате третьего обстрела он получил смертельное ранение.