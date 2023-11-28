Путин высоко оценил поддержку РПЦ воинов на передовой и их семей

Как отметил президент, солдаты и офицеры ждут слова патриарха

СОЧИ/МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил значительный вклад Русской православной церкви (РПЦ) в воплощение благотворительных и добровольческих проектов, поддержку участников специальной военной операции и их семей.

"Хочу это подчеркнуть - как много делает под вашим руководством Русская православная церковь, клирики и миряне, для воплощения в жизнь социальных, благотворительных, добровольческих проектов. Какая поддержка оказывается нашим воинам и их семьям, как ждут слова патриарха наши солдаты и офицеры на передовой", - сказал глава государства, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).