В Москве учителя отстранили от уроков за рисунок свастики на доске

Инцидент произошел в школе № 1619

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Учителя столичной школы № 1619 отстранили от работы из-за рисунка свастики и украинского лозунга на доске во время урока информатики. В настоящее время по инциденту проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие кадровые решения, сообщил директор образовательного учреждения Евгений Скуднов.

"Данный инцидент произошел в нашей школе на уроке информатики 27 ноября 2023 года. Администрация школы незамедлительно отстранила педагога от уроков и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие кадровые решения. С учениками 9-го класса, где произошел инцидент, была проведена профилактическая беседа. На ближайшее время запланированы общешкольные мероприятия и беседы с учениками об опасности экстремизма и его проявлений", - сказал он.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация, что учитель во время урока информатики в школе № 1619 нарисовал на доске свастику, сопроводив ее украинскими лозунгами.