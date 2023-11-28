Онлайн-олимпиада для школьников "Безопасный интернет" продлится до 25 декабря

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на олимпиаде школьники смогут проверить свой уровень цифровой грамотности и закрепить приобретенные в ходе решения заданий навыки

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасный интернет" для школьников 1-9 классов продлится с 28 ноября по 25 декабря 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты", которая является организатором конкурса.

"С 28 ноября по 25 декабря пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасный интернет", в ходе которой ученики 1-9 классов смогут проверить свою цифровую грамотность и сформировать навыки безопасного поведения в интернете", - рассказали в пресс-службе.

В организации сообщили, что онлайн-состязание проводится второй год подряд, а его задачи посвящены правилам безопасного общения и совершения покупок в интернете, грамотному использованию гаджетов и распознаванию спама. "В заданиях моделируются ситуации, которые могут возникнуть в сети, например, диалог с продавцом на маркетплейсе или настройка конфиденциальности страницы в соцсетях. Участники должны проанализировать каждую ситуацию и выбрать корректный план действий", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, школьники познакомятся с принципами работы искусственного интеллекта на понятных примерах, а также научатся уверенно и правильно искать и использовать информацию в сети.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба АНО "Национальные приоритеты", на всероссийской олимпиаде "Безопасный интернет" школьники смогут проверить свой уровень цифровой грамотности и закрепить приобретенные в ходе решения заданий навыки. "В прошлом году участие в олимпиаде приняли почти 2 млн школьников, в этом году еще больше участников смогут узнать, как модерировать контент, защищать свою личную информацию и противостоять мошенникам", - добавил Чернышенко.

Олимпиада проходит на образовательной платформе Учи.ру. Для выполнения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Олимпиада организована АНО "Национальные приоритеты" при поддержке национального проекта "Цифровая экономика", Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и VK.