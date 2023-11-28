Прокуратура Таиланда освободила из-под стражи россиян Алдуненкова и Брика

Брат одного из освобожденных Сергей Алдуненков уточнил, что их статус переквалифицировали на свидетелей

БАНГКОК, 28 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Прокуратура Таиланда приняла решение об освобождении из-под стражи россиян Даниила Алдуненкова и Романа Брика, задержанных ранее в королевстве по подозрению в участии в отмывании денег преступной группы на криптовалютной бирже Binance, использовании подложных документов и предоставлении своих данных третьим лицам. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил Сергей Алдуненков, брат оказавшегося под следствием россиянина.

"Даниил и Роман освобождены из-под стражи, их процессуальный статус будет переквалифицирован на [статус] свидетеля. Им необходимо 20 декабря явиться на допрос для дачи показаний по делу. Они могут свободно передвигаться по Таиланду со справкой о действующим уголовном деле, которая является обоснованием законного нахождения на территории страны без действующей визы", - сказал собеседник агентства.

Полиция Таиланда 3 сентября задержала Алдуненкова на острове Самуи и Брика в городе Чиангмай по подозрению в совершении незаконных операций с криптовалютой. Полиция ведет расследование резонансного дела, связанного с убийством местным жителем своей жены и двух несовершеннолетних детей. Оно произошло после того, как мошенники обманным путем вынудили женщину перевести взятую в кредит крупную сумму средств на их счет.

Защита Алдуненкова настаивала на том, что он не принимал никакого участия в отмывании средств в ходе сделок с криптовалютой на бирже Binance, никогда не был связан с бандой мошенников, а также не посещал территорию Камбоджи, откуда злоумышленники вели свою деятельность.

Согласно таиландскому законодательству, срок ареста не может превышать 84 дней, по истечении которых сторона обвинения должна собрать необходимые улики, чтобы выдвинуть обвинение. В противном случае с арестованного снимаются все подозрения и его освобождают из-под стражи.