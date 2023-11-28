Голикова сообщила об устойчивой траектории снижения смертности в России

По словам вице-премьера, этот показатель вышел на доковидные значения

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Уровень смертности в России вышел на доковидные показатели, в стране отмечается устойчивая траектория его снижения. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В целом за девять месяцев - это официальные показатели Росстата, которые последние опубликованы, - показатели смертности, несмотря на ковид, у нас снизились до 11,9 [промилле, количества смертей на 1 тыс. человек населения в год]. Это означает, что мы все-таки преодолели тот рубеж, который был до ковида в благополучном 2019 году, и вышли на устойчивую траекторию снижения", - сказала она во время видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина, посвященной открытию медицинских объектов в регионах.