На западной Украине мужчина сбежал из военкомата через окно второго этажа

После того, как мужчина спустился, за ним побежал человек в военной форме

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Мужчина сбежал из военкомата в городе Мукачево Закарпатской области Украины через окно второго этажа, сообщило украинское агентство УНИАН.

На видеозаписи в Telegram-канале агентства видно, как мужчина смог выбраться из здания через окно с проломленной решеткой. После того, как он спустился, за ним побежал человек в военной форме.

Власти пока не комментировали этот инцидент.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.