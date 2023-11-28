Жителей Сочи предупредили о перебоях с интернетом, связью и платежными системами

Завершить ремонт и полностью восстановить работу онлайн-сервисов планируют 1 декабря

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Операторы сотовой связи проведут ремонтные работы на сетях Сочи в среду и четверг для устранения последствий непогоды. В связи с этим в Адлерском районе и на федеральной территории Сириус возможны перебои с интернетом и терминалами оплаты, сообщили в Telegram-канале муниципального центра управления города-курорта.

"С целью ликвидации последствий комплекса неблагоприятных метеоявлений, связанных со шквалистым ветром, 29 и 30 ноября операторами сотовой связи будут выполнены безотлагательные ремонтно-восстановительные работы на сетях. В Адлерском районе и на федеральной территории Сириус могут наблюдаться временные перебои на сетях передачи данных, нарушена работоспособность платежных систем", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей курорта попросили с понимаем отнестись к ситуации и предусмотреть альтернативные формы оплаты товаров и услуг. Завершить ремонт и полностью восстановить работу онлайн-сервисов планируется 1 декабря.

В ночь на понедельник средиземноморский циклон принес в Краснодарский край штормовую погоду с ливнями и усилением ветра до ураганных значений. Шторм повредил 50 городских пляжей в Сочи. Ведутся работы по ликвидации последствий, расчистке набережных и прогулочных приморских зон. Уточняется, что в ликвидации последствий задействованы более 3 тыс. человек.