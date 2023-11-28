Эр-Рияд примет Всемирную выставку в 2030 году

Столица Саудовской Аравии значительно опередила конкурентов, получив 119 голосов

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Столица Саудовской Аравии избрана местом проведения Всемирной выставки 2030 года. Об этом сообщила газета Le Monde.

По данным издания, Эр-Рияд значительно опередил других претендентов. Он получил 119 голосов, в то время как занявший второе место южнокорейский Пусан - 29. Третий кандидат - Рим - получил 17 голосов. Правила Всемирного бюро выставок отдают победу кандидату, собравшему не менее 2/3 голосов из 165 возможных.

Первая Всемирная выставка прошла в Лондоне в 1851 году. Сейчас они проводятся раз в пять лет и длятся до шести месяцев. Последняя по времени выставка проводилась в Дубае. В 2025 году она состоится в Осаке.