В Москве на Красной площади откроют ГУМ-каток

Он будет работать по сеансам с 09:00 до 23:30

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ГУМ-каток 29 ноября в 18-й раз начнет свою работу на Красной площади столицы. Как сообщила ТАСС пресс-служба катка, здесь покажут фрагмент ледового шоу, затем покататься на льду смогут приглашенные гости, а с 30 ноября площадка будет открыта для посетителей каждый день.

Каток будет работать по сеансам с 09:00 до 23:30, заключительный стартует в 22:30. Продолжительность каждого сеанса составит один час, а первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными. Для посетителей будет работать пункт проката коньков, а в теплой раздевалке есть возможность их заточки.

На катке для гостей пройдет множество бесплатных мастер-классов: каждую субботу под руководством тренеров можно будет учиться играть в хоккей, по воскресеньям любители фигурного катания будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения. Кроме того, с 10 декабря по 25 февраля пройдут 12 мастер-классов по фигурному катанию от олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Записаться на занятия можно на сайте катка.

Также рядом с катком заработает ГУМ-ярмарка, на которой будут представлены традиционные угощения: сбитень на меду, блины с маслом, сметаной, икрой, печеная картошка и другие блюда. Здесь же можно будет приобрести сувениры - жостовские подносы, хохломскую игрушку, оренбургские платки, печатные пряники, елочные игрушки и новогодние подарки. Гости смогут покататься на карусели. Главной темой оформления зимнего ГУМа в этом сезоне стала жостовская роспись.