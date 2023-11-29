В РФ подготовка специалистов БАС реализуется более чем по восьми направлениям в вузах

Речь идет, в частности, о таких направлениях, как "мехатроника и робототехника", "системы управления летательными аппаратами", "двигатели летательных аппаратов", "электроэнергетика и электротехника", "математика и компьютерные науки"

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Варвара Соболева/. Подготовка специалистов беспилотных авиационных систем (БАС) ведется более чем по восьми направлениям в вузах, в частности, по "мехатронике и робототехнике" и "программной инженерии". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Сейчас подготовка специалистов БАС в рамках образовательных программ высшего образования реализуется по следующим направлениям: "мехатроника и робототехника", "системы управления летательными аппаратами", "двигатели летательных аппаратов", "электроэнергетика и электротехника", "математика и компьютерные науки", "программная инженерия", "конструирование и технология электронных средств", "геодезия и дистанционное зондирование" и другим", - говорится в сообщении.

Также в университетах разработаны и реализуются программы бакалавриата, специалитета и магистратуры по таким профилям, как "оператор беспилотных летательных аппаратов (внешний пилот)", "космические и наземные радиотехнические системы", "системы искусственного интеллекта и суперкомпьютерные технологии", "конструкторская подготовка производства летательных аппаратов", "беспилотные летательные аппараты и бортовое оборудование" и другим.

Как готовят специалистов по БПЛА в вузах

В НИТУ "МИСиС" с этого года обучают специалистов в области промышленного дизайна беспилотных транспортных средств, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Соответствующее направление "дизайн средств беспилотного транспорта" открылось в магистратуре "промдизайн и инжиниринг". "Решение о его включении в образовательный процесс обусловлено возросшими потребностями рынка в подобных аппаратах при отсутствии профильных специалистов. Стартовая зарплата таких специалистов составляет от 80 тыс. до 140 тыс. рублей", - отметили в вузе.

В МФТИ с 2019 года реализуется магистерская программа "мониторинг природных и техногенных сред", направленная на подготовку кадров для отрасли беспилотной авиации в части мониторинга и дистанционного зондирования, рассказал руководитель лаборатории прикладной инфракрасной микроскопии МФТИ Александр Родин.

"За это время было подготовлено несколько десятков высококвалифицированных специалистов, некоторые ребята поступили в аспирантуру. Вероятно, в ближайшем году программу ждет некоторый ребрендинг, чтобы абитуриенты видели свои перспективы в беспилотной отрасли более явно", - сказал Родин.

"У нас в университете уже много лет ведется обучение студентов работе с беспилотными авиационными средствами, поэтому создавать специальную новую кафедру или факультет нет необходимости", - рассказал проректор по учебной работе Московского государственного университета геодезии и картографии Алексей Степанченко. Такие учебные модули реализуются на направлении "геодезия и дистанционное зондирование" в бакалавриате и магистратуре. В период прохождения полевых практик студенты учатся работе с беспилотными авиационными средствами, планированию и проведению аэрофотосъемки и дистанционного зондирования, а также обработке полученных материалов.

Как ранее сообщали ТАСС в РЭУ им. Г. В. Плеханова, вуз в этом году также запустил программу профессиональной переподготовки "оператор беспилотного воздушного судна мультироторного типа", где теоретическая часть программы посвящена беспилотной авиации и истории гонок дронов. Далее будет организовано обучение пилотированию в техническом симуляторе дрон-рейсинга, которое станет подготовкой перед модулем по пилотированию реальных FPV-квадрокоптеров, включая спортивные модели.

Планы на будущее

Ректор РТУ МИРЭА доктор технических наук Станислав Кудж рассказал ТАСС, что в вузе планируется введение специальности в рамках программы бакалавриата "беспилотные мультироторные робототехнические авиационные системы". "Университет располагает всей необходимой инфраструктурой, в том числе полигоном для обучения, а также наработками в сфере искусственного интеллекта, которые применяются в этой сфере. Таким образом, РТУ МИРЭА сможет готовить высококвалифицированные кадры для отрасли, в том числе с учетом перспективных направлений ее развития", - сказал он.

Как рассказал Родин, в МФТИ в рамках дополнительного профессионального образования планируется создание авиационного учебного центра, где будут обучать не только внешних пилотов, но и операторов различных полезных нагрузок, а в будущем и операторов самоорганизующихся роев БПЛА.