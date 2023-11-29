На Керченской паромной переправе приостановили движение судов из-за непогоды

Утром и днем 29 ноября действует штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Работа Керченской паромной переправы между Краснодарским краем и Крымом приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале Росморречфлота.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями сейчас движение судов по Керченской паромной переправе не осуществляется. Утром и днем 29 ноября действует штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за сутки паромами были перевезены 240 грузовых автомобилей и 407 пассажиров.

Работа Керченской паромной переправы была приостановлена 27 ноября в связи с непогодой, движение судов возобновилось 28 ноября.

Керченская паромная переправа соединяет Краснодарский край и Республику Крым. Она осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь транспортирующих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.