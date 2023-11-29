Власти Москвы в 2024 году введут в эксплуатацию более 70 км дорог и 15 переходов

Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов отметил, что строительство дорожно-мостовых объектов в целом ведется согласно намеченным плановым срокам

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Свыше 70 км новых дорог, 24 искусственных сооружения и 15 пешеходных переходов планируется ввести в эксплуатацию в Москве в следующем году силами городского департамента строительства. Об этом сообщил ТАСС руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

"В соответствии с новой адресной инвестиционной программой, в 2024 году департаментом строительства планируется ввести в эксплуатацию 70,4 км улично-дорожной сети, 24 искусственных сооружения и 15 пешеходных переходов", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что в следующем году будет дан старт строительству улично-дорожной сети с путепроводом в районе улицы Золоторожский Вал. Кроме того, строители должны будут приступить к возведению путепровода тоннельного типа через Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и реку Сходня, который соединит Проектируемый проезд №684 и Алабушевскую улицу в столичном районе Силино. Также будет начато строительство путепровода через железнодорожные пути, он соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд.

"В следующем году еще планируем приступить к строительству мостового сооружения через Москву-реку вблизи улицы Новозаводской, железнодорожного путепровода, который соединит улицы Менжинского и Дудинка, <...> мостовых сооружений через реку Сходня", - перечислил глава департамента.

Помимо этого, в 2024 году планируется начать реконструкцию участка МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой, строительство путепроводов на пересечении Ленинградского направления Октябрьской железной дороги и Савеловского направления Московской железной дороги на участке от Большой Академической улицы до улицы Академика Королева.

"Планируем начать строительство многоуровневых транспортных развязок, в том числе с Курским направлением Московской железной дороги, переустройство инженерных сетей и коммуникаций на участке от Третьего транспортного кольца до Люблинской улицы. Большинство проектов предусматривает создание для их функционирования улично-дорожной сети", - добавил Загрутдинов.

Московский темп строительства

"Последние несколько лет в столице стабильно поддерживаются высокие темпы дорожного строительства - около 100 км ежегодно. Город растет и развивается очень быстро, число жителей и личных автомобилей увеличивается, потому сохраняется потребность в новых дорогах. Также сейчас введены московские центральные диаметры - МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4 - и Большая кольцевая линия московского метрополитена, к станциям которых необходимо обеспечить комфортный подъезд", - резюмировал спикер.

По его словам, строительство дорожно-мостовых объектов в целом ведется согласно намеченным плановым срокам. "Несколько объектов действительно постараемся ввести раньше, но мы не любим загадывать раньше времени, пусть для москвичей это будет приятным сюрпризом", - заключил Загрутдинов.

Всего силами департамента строительства Москвы с 2011 года в городе построено 1 051 км дорог и 408 новых тоннелей, эстакад и мостов. Также возведено почти 300 внеуличных пешеходных переходов. До 2011 года улично-дорожная сеть города Москвы составляла около 5,6 тыс. км (в т.ч. территории, вошедшие в состав Новой Москвы) включая 650 искусственных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад). Таким образом, за это время протяженность улично-дорожной сети города Москвы увеличилась примерно на 19%, число искусственных сооружений - примерно на 63%.