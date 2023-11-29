Субсидированные рейсы в другие регионы сохранят для Чукотки в 2024 году

В округе стремятся "сделать максимальное количество рейсов для того, чтобы людям было удобно летать не только через Москву, но и другие хабы", подчеркнул глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов

ТАСС, 29 ноября. Субсидируемые рейсы в другие регионы России сохранятся для Чукотки в 2024 году. Об этом сообщил глава округа Владислав Кузнецов в ходе прямой линии.

"С "Аэрофлотом" мы ведем работу эту, субсидирование [перелетов Анадырь - Москва] будет продолжаться. Если смотреть обоснованную цену, то она многократно выше. Также мы сохраним и ряд других рейсов" , - сказал Кузнецов, уточнив, что речь идет о направлениях Певек - Магадан, Анадырь - Владивосток.

В настоящее время обсуждаются вопросы по перелету Певек - Новосибирск с авиакомпанией "Якутия", добавил губернатор Чукотки. Решение по нему будет до конца года.

"Моя задача - сделать максимальное количество рейсов для того, чтобы людям было удобно летать не только через Москву, но и другие хабы. Через Москву - это дорого и затратно по времени", - сказал Кузнецов.

Региональные власти также будут работать над увеличением рейсов из Анадыря, Кепервеема и Певека с субсидиями для местных жителей.