Комиссия по правам человека СНГ сделает акцент на гуманитарных вопросах

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что работа комиссии послужит дальнейшему укреплению интеграции в рамках содружества

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Комиссия по правам человека СНГ должна сконцентрироваться не на политических, а на гуманитарных вопросах. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, избранная председателем комиссии на два года.

"Особенностью нашей комиссии, мне кажется, является то, что она должна делать главный акцент не на политические, а на гуманитарные, человеческие вопросы, тогда мы можем не только выявлять системные проблемы в области защиты прав человека, но и помогать конкретному человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию, независимо от политических конъюнктур", - сказала Москалькова.

Она выразила уверенность, что работа комиссии, созданной "для достижения главной цели содружества - обеспечения прав человека и основных свобод для всех без различия расы, этнической принадлежности, языка, религии, политических и иных убеждений, послужит дальнейшему укреплению интеграции в рамках содружества".

Москалькова сказала журналистам, что в новом положении о комиссии есть норма о том, что она рассматривает индивидуальные и коллективные обращение граждан. Положения о порядке приема, о приемлемости этих обращений должны принять главы государств, которые подписали положение о комиссии по правам человека СНГ, уточнила Москалькова. "Я считаю, что чем выше правозащитный лифт, чем больше возможностей у человека искать правду и справедливость, тем лучше", - добавила омбудсмен.

В состав комиссии входят представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Межгосударственный орган будет заниматься подготовкой тематических докладов по актуальным вопросам защиты прав и свобод человека в СНГ, а также рассматривать представленные государствами доклады.