Болгарского патриарха госпитализировали с заболеванием легких

Священный синод Болгарской православной церкви призвал молиться за быстрое выздоровление и восстановление ее предстоятеля

СОФИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. Канцелярия Священного синода Болгарской православной церкви (БПЦ) сообщила о госпитализации патриарха Болгарского и митрополита Софийского Неофита в связи с заболеванием легких.

"Патриарх Неофит принят в Военно-медицинскую академию в Софии в связи с заболеванием легких. Призываем клир и весь верный боголюбивый народ молиться за быстрое выздоровление и восстановление предстоятеля БПЦ", - говорится в сообщении синода.

Священный синод призвал всех верующих не заниматься спекуляциями на тему здоровья патриарха, а доверять только официальной информации.