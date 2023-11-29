В Подмосковье завершили капремонт шести мостовых сооружений

Работы завершили на объектах в Истре, Серпухове, Наро-Фоминске, Егорьевске, Орехово-Зуеве и Серебряных Прудах

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонту завершили на шести мостах в Московской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". На всех объектах отремонтировали опорные части, мостовое полотно и заменили ограждения, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Капитально отремонтировали шесть мостов, путепроводов, мостовых переходов в шести округах, из них полностью были демонтированы и возведены новые мосты через р. Осетр в Серебряных Прудах и через р. Вырку в Орехово-Зуеве, а также путепровод вблизи д. Ширяевской в Егорьевске. В настоящее время ремонтные работы продолжаются еще на семи мостах", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

В пресс-службе пояснили, что работы завершили на объектах в Истре, Серпухове, Наро-Фоминске, Егорьевске, Орехово-Зуеве и Серебряных Прудах.

Так, в Истре капитально отремонтировали пешеходный мост через реку Песочную на Волоколамском шоссе, в Серпухове работы провели на путепроводе через железнодорожные пути на ул. Пушкина, в Наро-Фоминске на ул. Площадь Свободы отремонтировали мостовой переход через реку Нару. Отмечается, что в рамках основных работ на всех искусственных сооружениях отремонтировали пролетные строения, опорные части, обустроили новые переходные плиты, сопряжения, мостовое полотно, заменили ограждения и системы водоотвода.

По данным министерства, в декабре планируется завершить первый этап работ по капремонту на путепроводе через ж/д пути на ул. Федотовской в Воскресенске и на мостовом переходе через реку Черноголовку на ул. Советской Конституции в Ногинске. Также в декабре завершат ремонт водопропускного сооружения через ручей в деревне Матюково Ступинского округа.