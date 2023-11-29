Собянин: московские газовики взяли золото на международном чемпионате

Специалисты соревновались с 343 конкурсантами из Китая, Индии, Монголии, Беларуси, Кот-д'Ивуара и Болгарии

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Московские газовики завоевали три медали мирового первенства по сварке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московские газовики вернулись с победами: завоеваны три золотые медали на международном чемпионате по сварке "Кубок дуги - 2023". В составе сборной России наши специалисты соревновались с 343 конкурсантами из Китая, Индии, Монголии, Беларуси, Кот-д'Ивуара и Болгарии", - написал мэр.

Он уточнил, что в номинации "Механизированная полуавтоматическая сварка" лучшим стал электрогазосварщик управления "Моспромгаз" Дмитрий Панчу. В номинации "Газовая сварка" победил сварщик Управления по эксплуатации газопроводов низкого давления АО "Мосгаз" Станислав Демидов. В высокотехнологичной номинации "Виртуальная сварка" золото получил ведущий инженер службы главного сварщика предприятия Константин Константинов.

"Московские мастера не в первый раз привозят домой награды с мирового первенства. Все это еще раз подтверждает их высокую профессиональную квалификацию, а значит, и надежность газотранспортной системы столицы", - заключил Собянин.