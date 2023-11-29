Возле кластера "Ломоносов" на западе Москвы появились тротуары и фонари

Также в рамках благоустройства для автомобилистов организовали 120 парковочных мест

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Тротуары и фонари обустроили возле кластера "Ломоносов" в рамках первого этапа благоустройства. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году провели комплексные работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности флагманского кластера "Ломоносов", который стал частью инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы". С учетом пожеланий сотрудников кластера обустроили удобные пешеходные маршруты и подъезды для транспорта, смонтировали энергоэффективное освещение. В границы работ первого этапа вошел Проектируемый проезд № 6453", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что старые опоры освещения демонтировали и разместили более 30 фонарей с энергоэффективными светильниками и почти 40 уличных торшеров.

"В рамках проекта обновили около 4,8 тыс. кв. м асфальта на тротуарах и почти 8,2 тыс. "квадратов" на проезжей части. Для автомобилистов организовали 120 парковочных мест, нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения. В районе кластера разбили 2,6 тыс. кв. м газона", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что на втором этапе благоустройства, который пройдет в 2024 году, в зону работ планируется включить Проектируемые проезды № 1190 и № 1194, которые соединят площадь у гимназии МГУ с улицей Светланова и Раменским бульваром и создадут удобные пешеходные пути и проезды к метро "Ломоносовский проспект" и "Раменки".