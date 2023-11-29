Суд обязал установить в Курганской области защитные зоны сибиреязвенных захоронений

Обязанность возложили на правительство региона

ТАСС, 29 ноября. Суд обязал правительство Курганской области установить санитарно-защитные зоны двух бесхозных сибиреязвенных захоронений животных на территории Варгашинского муниципального округа. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Установлено, что на территории Варгашинского муниципального округа в деревне Белово, а также в деревне Корнилово расположены бесхозные сибиреязвенные захоронения животных. <…> Судом исковые требования прокурора удовлетворены, на правительство области возложена обязанность принять в собственность сибиреязвенные захоронения, установить санитарно-защитные зоны в отношении указанных объектов", - говорится в сообщении.

Осенью в Воронежской области были выявлены четыре очага сибирской язвы, заболели 11 человек. В ноябре секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что регионы Центрального федерального округа должны обратить внимание на угрозу распространения сибирской язвы из-за неправильного обращения с захоронениями.