В Северной Осетии почти 700 большегрузов ожидают выезда в Грузию

Всего в электронной очереди зарегистрировано 3 187 единиц большегрузного транспорта

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 ноября. /ТАСС/. Количество большегрузного транспорта, ожидающего выезда из России в Грузию на территории Северной Осетии, достигло почти 700. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"На стоянке находится 383 единицы большегрузного транспорта, на дороге - 302 единицы. Очереди из легкового транспорта нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, для контроля обстановки среди ожидающих выделены дополнительные два экипажа.

Согласно информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, всего в электронной очереди зарегистрировано 3 187 большегрузов.

В настоящее время Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями для большегрузного автотранспорта. Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в этом направлении.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.