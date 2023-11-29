Суд обязал Rutube выплатить вдове Окуджавы 180 тыс. рублей за нарушение прав на его песни

В исковом заявлении Ольга Арцимович требовала запретить Rutube транслировать запись передачи "Три аккорда" с исполнением "Молитвы" и выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд взыскал с ООО "Руформ" (является учредителем Rutube) 180 тыс. рублей по иску вдовы барда Булата Окуджавы Ольги Арцимович, который та подала из-за записи с исполнением его песен на программе, размещенной на этом видеохостинге. Об этом ТАСС рассказала юрист Валерия Рытвина, представляющая интересы истицы.

"В ноябре 2022 года на Rutube была размещена запись телепередачи "Три аккорда", в которой была исполнена песня Окуджавы "Молитва Франсуа Вийона" в исполнении Сергея Маховикова. При этом Арцимович как наследник является обладателем исключительных прав на это музыкальное произведение и не давала разрешения на использование этой песни в передаче "Три аккорда", - сказала юрист. По ее словам, Арцимович обратилась в суд после обнаружения этой записи.

В исковом заявлении она требовала запретить Rutube транслировать запись передачи "Три аккорда" с исполнением "Молитвы" и выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на общую сумму более 160 тыс. рублей. "В среду Мосгорсуд частично удовлетворил наш иск. Он обязал ООО "Руформ" выплатить компенсацию в размере 180 тыс. рублей. Остальные требования он удовлетворил в полном объеме", - сказала юрист.

В Мосгорсуде ТАСС подтвердили, что иск Арцимович к ООО "Руформ" удовлетворен частично, но от дальнейших комментариев отказались. Комментарием ответчика ТАСС пока не располагает.

Это не первый иск, рассмотренный Мосгорсудом к Rutube из-за нарушения авторских прав на песни Окуджавы. В начале сентября суд взыскал с ООО "Руформ" 400 тыс. рублей по двум искам Ольги Арцимович, которые та подала из-за записи "Трех аккордов" с исполнением песен Окуджавы на программе, размещенной на видеохостинге.