В Курганской области объем поступлений в медицину увеличится до 16 млрд рублей в 2024 году

Планируется прирост финансирования на 15% на амбулаторную помощь, в том числе на профосмотры и диспансеризацию

ТАСС, 29 ноября. Объем поступлений в медицину Курганской области увеличится на 1,65 млрд рублей в 2024 году, до 16 млрд рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"На 2024 год прогнозируемые объемы доходов и расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) составят более 16 млрд рублей, что больше на 1,65 млрд, чем в 2023 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, планируется прирост финансирования на 15% на амбулаторную помощь, в том числе на профосмотры и диспансеризацию. Также более 375 млн рублей планируется привлечь в бюджет фонда за оказанную в регионе медицинскую помощь гражданам, застрахованным в других субъектах России.

"Существенный прирост финансового обеспечения планируется по направлению "диспансерное наблюдение". В 2024 году особенностью данного направления будет выделение объемов диспансерного наблюдения пациентам с онкозаболеваниями, сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения. Основная часть суммы - субвенция Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение медицинской помощи гражданам, застрахованным на территории Курганской области", - рассказали в правительстве.