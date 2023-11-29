В РПЦ не подтвердили направление в Минюст запроса о признании Кураева иноагентом

По словам епископа Павлово-Посадского Силуана, управление делами Московской патриархии не занимается подобными "правовыми вопросами"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Представители Русской православной церкви не подтвердили сообщения о том, что Московская патриархия обратилась в Министерство юстиции РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании иноагентом лишенного сана Андрея Кураева.

"Мне об этом ничего не известно", - сказала ТАСС руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Заместитель управляющего делами Московской патриархии, викарий патриарха епископ Павлово-Посадский Силуан в свою очередь сообщил ТАСС, что управление делами Московской патриархии не занимается подобными "правовыми вопросами".

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили о том, что "высшее руководство Московской патриархии" якобы обратилось в Минюст с просьбой о признании бывшего протодиакона и блогера, уехавшего из России в Чехию, иноагентом. Данная информация также была опубликована на сайте газеты "Московский комсомолец".

Сам Кураев, комментируя эти сообщения в своем блоге в "Живом журнале", отметил, что в случае признания иноагентом ему могут дать "повод для оформления беженства".

Вокруг Кураева

Бывший протодиакон Андрей Кураев, лишенный сана Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, 6 ноября сообщил ТАСС, что приехал в Прагу. В Чехии Кураев жил в детстве несколько лет, и там он намерен продолжать "писать, говорить и читать лекции". Источник в Русской православной церкви тогда заявил ТАСС, что решение бывшего протодиакона и блогера покинуть Россию было "во многом предсказуемо": в последнее время он явно дистанцировался от церкви, и в его действиях не было "ни любви, ни уважения к своим соотечественникам".

Епархиальный суд ранее принял решение лишить Кураева сана за опубликованное в блоге оскорбление умершего 21 апреля 2020 года от ковида протоиерея Александра Агейкина, а также за "признаки хулы на церковь" в нескольких его заявлениях. В апреле 2021 года патриарх Кирилл утвердил лишение Кураева сана, но ввел мораторий на издание соответствующего указа "на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, который был избран им в свое время".

В апреле 2023 года патриарх Кирилл уже окончательно лишил Кураева священного сана. В указе предстоятеля РПЦ говорилось о том, что за время, прошедшее с наложения патриаршего моратория на соответствующее решение Епархиального суда Москвы в отношении Кураева, он не проявил "ни на словах, ни в делах признаков покаяния" и "не прекратил свою деструктивную деятельность".