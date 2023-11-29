Собянин: в Москве планируется возвести еще 14 автомобильных и пешеходных мостов

Мэр города отметил, что с 2012 года капитально отремонтированы 10 пешеходных и автомобильных мостов, которые соединяют берега Москвы-реки

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Четырнадцать автомобильных и пешеходных мостов планируется построить в Москве в ближайшие годы. Об этом сообщил в официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мосты - важные инженерные объекты для столицы. Зачастую они еще и настоящие произведения искусства. С 2012 [года] капитально отремонтированы 10 пешеходных и автомобильных мостов, которые соединяют берега Москвы-реки. В их числе памятники истории и культуры - Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. В этом году текущий ремонт проведен на 9 сооружениях, капитальный - на двух, заменены деформированные швы на 34", - написал мэр.

Он добавил, что в числе недавно отремонтированных - мост через Серебряно-Виноградный пруд на территории музея-усадьбы Измайлово ("Бауманский-1"). Также завершается капремонт Лихачевского моста через реку Лихоборку в Головинском районе. В планах на ближайшие несколько лет - возвести еще семь автомобильных и семь пешеходных мостов.

"Сейчас реставрируем мост имени 1905 года. Часть работ уже завершена. Еще предстоит заменить ограждения и привести в порядок исторические архитектурные элементы", - отметил Собянин.

Всего за 12 лет в городе построен 31 автомобильный мост. "Например, Карамышевский мост через канал им. Москвы в составе Северо-Западной хорды и переправа через реку Сходню в Зеленограде. В 2023 году открыли движение по трем автомобильным мостам. Среди них - через затон Новинки на территории бывшего завода имени Лихачева. Он связал Симоновскую набережную с Южнопортовым районом столицы и разгрузил участки ТТК", - отметил мэр.