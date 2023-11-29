Глава ВОЗ призвал перенаправить субсидии в ископаемое топливо на охрану здоровья

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, правительства и руководители индустрии должны "работать вместе, чтобы срочно отказаться от ископаемого топлива и ускорить переход к экологически чистой энергии"

ЖЕНЕВА, 29 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус высказался за увеличение финансирования охраны здоровья. Он заявил на брифинге в Женеве, что на эти цели следует направить "триллионы долларов государственных денег", которые сейчас идут на субсидии в ископаемое топливо.

"Ежегодно мир тратит триллионы долларов государственных денег на субсидии в ископаемое топливо. Мы призываем правительства и инвесторов перенаправить эти средства на защиту и укрепление здоровья нашей планеты и здоровья людей", - отметил глава ВОЗ, пояснив, что сейчас сектор здравоохранения получает лишь "половину процента глобального климатического финансирования".

По его словам, правительства и руководители индустрии должны "работать вместе, чтобы срочно отказаться от ископаемого топлива и ускорить переход к экологически чистой энергии". Глава ВОЗ считает, что "отказ мира от ископаемого топлива - это единственный способ для стран выполнить свои обязательства ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия".

Гебрейесус не скрывал, что сектор здравоохранения также "вносит лепту" в изменение климата, поскольку на него приходится 5% выбросов парниковых газов. "Мы должны сфокусировать наше внимание на декарбонизации систем здравоохранения", - сказал гендиректор. Вместе с тем, заметил он, следует повышать устойчивость этих систем к изменению климата и усиливать эпидемиологический надзор.

Глава ВОЗ сообщил, что эти инициативы он озвучит на 28-й Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. Он приветствовал тот факт, что один из дней форума будет посвящен вопросам охраны здоровья.