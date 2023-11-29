Сеченовский университет и Минздрав Татарстана будут развивать ИИ в здравоохранении

Подписание соглашения состоялось в рамках визита главы региона Рустама Минниханова и министра здравоохранения республики Марселя Миннуллина в университет

КАЗАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Сеченовский университет Минздрава России заключил соглашение о сотрудничестве в области развития искусственного интеллекта в системе здравоохранения с Минздравом Татарстана. Совместная работа поможет разработать методы скрининга, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Мы надеемся, что объединение интеллектуального потенциала, накопленных данных в области кардиологии позволит нашей совместной научно-практической команде разработать алгоритмы, методы скрининга, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, что должно положительно сказаться на здоровье, продолжительности жизни наших граждан не только в Татарстане, но и в других регионах РФ", - приводит пресс-служба слова ректора университета Петра Глыбочко.

Отмечается, что исследователи Института персонализированной кардиологии получат доступ к обезличенным данным пациентов медицинских учреждений Татарстана, в том числе к 6 млн результатов ЭКГ, суточного мониторирования артериального давления, эхокардиографии и др. Эти сведения ученые смогут использовать для обучения ИИ, чтобы улучшить диагностику сердечно-сосудистых заболеваний.

"Соглашение позволит использовать для обучения нейросетей максимально полные сведения о пациенте, включая не только клинические данные, но и результаты инструментальных и лабораторных обследований. Это позволит создать систему, способную значительно ускорить работу врача-кардиолога и повысить точность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний", - цитирует пресс-служба директора Института персонализированной кардиологии Филиппа Копылова.

Подписание состоялось в рамках визита главы Татарстана Рустама Минниханова и министра здравоохранения республики Марселя Миннуллина в Сеченовский университет.

Польза для региона

Университет в свою очередь даст возможность Минздраву республики использовать программное обеспечение вуза, которое основано на алгоритмах анализа сигналов ЭКГ и пульсовой волны и системе анализа данных кардиологического обследования с применением ИИ для диагностики, определения риска и непрерывного мониторирования сердечно-сосудистых патологий.

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин отметил, что развитие технологии позволит своевременно выявлять изменения в сердечно-сосудистой системе, в частности, по ЭКГ. "Это позволит предупреждать острые состояния и в разы снизит смертность от болезней системы кровообращения. Алгоритмы уже сейчас способны отличить патологию от нормы. А по мере развития ИИ они смогут находить мельчайшие отклонения, которые может пропустить человеческий глаз", - цитирует его пресс-служба.

Алгоритмы нейросетевого анализа, разрабатываемые в Сеченовском университете, будут внедряться в электронную медицинскую систему Татарстана. "Обработанные результаты будут попадать в руки кардиологу или врачу функциональной диагностики, который уже поставит окончательный диагноз. <…> В перспективе использование разработанных в Сеченовском университете систем поддержки принятия врачебных решений в кардиологии планируется расширить и на другие регионы РФ", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал ранее Минздрав Татарстана, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний занимает первое место среди причин смертности населения, в том числе и трудоспособного. В 2022 году было проведено оснащение семи сосудистых центров в городах Татарстана, поставлена и введена в эксплуатацию 381 единица медицинского оборудования.