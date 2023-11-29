В Калининграде предложили сделать доступными для всех жителей субсидии на авиаперелеты

Губернатор региона Антон Алиханов также обратил внимание на растущий спрос на авиаперевозки в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Калининградской области предложили сделать субсидии на авиаперелеты доступными для всех жителей Калининградской области по аналогии с Дальним Востоком, сейчас ими могут воспользоваться только молодые люди до 25 лет и пенсионеры. Обращение направлено в Минтранс РФ, сообщил губернатор региона Антон Алиханов, отвечая на вопросы жителей региона в ходе прямой линии.

"Мы сейчас ведем работу с федеральным правительством, направили в адрес Министерства транспорта соответствующие предложения с тем, чтобы вот эти субсидии [на авиабилеты] по аналогии с Дальним Востоком сделать доступными для жителей именно Калининградской области", - сказал Алиханов.

Сейчас субсидированные билеты в Калининградской области могут приобрести только молодые люди до 25 лет и пенсионеры, но региональные власти намерены решить вопрос их доступности для всех жителей региона.

Алиханов также обратил внимание на растущий спрос на авиаперевозки в Калининград. По его словам, авиакомпании реагируют на это, увеличивая количество рейсов. Например, на новогодние праздники авиакомпании увеличили количество ежедневных рейсов на линиях Калининград - Москва и Калининград - Санкт-Петербург с 13 и 9 до 21 и 12 соответственно. Но этого, по словам губернатора, недостаточно. Все авиабилеты с 25 декабря по 8 января уже выкуплены, и областные власти намерены обратиться к авиаперевозчикам с предложением увеличить число рейсов на этот период.

Международный аэропорт федерального значения Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны, обслуживает все пассажирские рейсы, прибывающие в регион. С начала года его услугами воспользовались уже 4 млн человек, а по итогам 2023 года авиаузел обслужит 4,3 млн пассажиров.

Мощности авиаузла рассчитаны на 5 млн пассажиров в год. В дирекции аэропорта сообщили, что после новогодних праздников в планах начать работу над проектом его расширения. Губернатор области Антон Алиханов сообщал, что аэропорт также нуждается в увеличении возможностей рулежной дорожки, чтобы удвоить максимальное количество взлетов и посадок самолетов, которое сейчас составляет 16 в час.