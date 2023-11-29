В Москве в уборке снега задействовали максимальное число техники и коммунальщиков

Жителей города призвали быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, в непогоду не укрываться под деревьям и не парковать вблизи них автомобили

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Согласно данным синоптиков, в ближайшие часы начнется сильный снегопад, который продлится до середины дня 30 ноября. Ожидаются метель, усиление ветра с порывами до 17 м/ с, гололед. Суммарный прирост снега может составить до 10 см", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводит пресс-служба.

Он добавил, что в связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов. По его словам, подготовлено необходимое количество резервных генераторов.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Коммунальная техника в круглосуточном режиме проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке", - заверили в пресс-службе. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Для уборки города задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников.

"Дополнительно привлечены силы 16 инженерных компаний - 12 тыс. специалистов и более 800 единиц спецтехники. За всеми остановками общественного транспорта закреплены бригады ручной уборки для круглосуточной очистки подходов к ним. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей", - подчеркнули в пресс-службе.

Жителей столицы просят быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, в непогоду не укрываться под деревьям и не парковать вблизи них автомобили. По возможности, перенести поездки на личном транспорте.