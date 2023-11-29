Объявлены лауреаты премии "Сделано в России" проекта "Сноб"

Церемония награждения состоялась на новой сцене Театра на Таганке

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Проект "Сноб" объявил победителей 12-й премии "Сделано в России". Торжественная церемония награждения прошла на новой сцене Театра на Таганке, сообщили в PR-службе премии.

В этом году победителей выбирали в 13 номинациях. В номинации о кино, сериалах и анимации "Фокус внимания" лауреатом объявлен сериал "Кибердеревня", а лучшей театральной постановкой в театральной номинации "Место действия" - спектакль "Чагин" от театра "Современник". Лучшим музыкальным проектом стал альбом "Диско шар" исполнительницы Ксении Минаевой.

Проект по осознанному потреблению от сети магазинов Charity shop стал лауреатом в номинации "Неваляшки: устойчивый бизнес", в гастрономической номинации "Дело вкуса" победила чайная "Нитка", в алкогольной номинации "Градусы качества" - пивоварня Brewlok. В номинации "Искатели" о науке и технологиях одержали победу биотехнологический стартап из Бурятии NovoSkin, а также совместный проект "Цифровое искусство" от ученых Эрмитажа и группы "Интеррос".

В номинации "Человек человеку человек" лауреатом объявлен деловой клуб SOLOMON.help, участники которого оказывают финансовую поддержку благотворительным проектам. В модной номинации "Содержание формы" победителем стал бренд Lime. В номинации "Городская среда" победил музей современного искусства PERMM.

В номинации "По России с любовью" победил питомник северных ездовых собак и центр активного зимнего отдыха "Рузская Аляска". Проект для путешествий по обмену "Заслуженный отдых" объявлен лауреатом в специальной номинации "Теория и практика важных дел". Издательство "Дом Историй" стало победителем в номинации "Про себя и вслух".

Ежегодно редакция "Сноба", члены клуба и читатели выбирают проекты, способные расширить представление о стране и ее жителях.