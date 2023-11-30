МО РФ опубликовало архивы об освобождении Белоруссии от нацистов в 1943 году

В документах речь идет о подвигах советских воинов, боях на ближних подступах к Гомелю, а также о нацистских преступлениях против человечности на территории Белорусской ССР

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минобороны России запустило новый исторический раздел "Герои Сожа и Днепра. Как начиналось освобождение братской Беларуси". В нем на основе исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны рассказывается о героях-освободителях белорусской земли, их подвигах, боях на ближних подступах к Гомелю, а также о нацистских преступлениях против человечности на территории Белорусской ССР.

10 ноября 1943 года силы Белорусского фронта при поддержке авиации 16-й воздушной армии приступили к Гомельско-Речицкой наступательной операции, продолжавшейся до 30 ноября. Начались бои за освобождение Белоруссии, Красная армия форсировала реку Сож и прорвала оборону врага. Выполнив обходной маневр, советские войска перерезали с юга и севера от города коммуникации противника и вынудили его отступать.

В ходе операции советские войска на фронте шириной в 100 км за 20 дней продвинулись на глубину в 130 км. Были освобождены многие населенные пункты Восточной Белоруссии, включая город Гомель (26 ноября). Благодаря этой операции были созданы благоприятные условия для последующего освобождения Белорусской ССР. Кроме того, активные действия Красной армии на этом направлении способствовали успешному освобождению Правобережной Украины. В дни операции вермахт не смог перебросить отсюда в район Киева ни одной из своих дивизий.

Ход операции

Большая часть оперативных документов, опубликованных в разделе, относится к 11-й армии Советского Союза. Именно ее соединения и части освобождали Гомель, она прорывала наиболее прочную оборону на этом направлении, вела самые тяжелые бои. При этом, согласно плану действий 11-й армии на ноябрь 1943 года, она решила труднейшую задачу - форсировала реку Сож севернее Гомеля и с ходу захватила немецкие опорные пункты на правом берегу, тем самым перерезала коммуникации гитлеровцев.

К 10 ноября 1943 года советское командование составило план организации взаимодействия родов войск. Согласно нему, за один час и 10 минут до начала наступления артиллеристы и летчики приступили к обработке первой линии обороны противника. В это же время, как говорится в плане, "передовые эшелоны пехоты <…> под прикрытием артиллерийского огня, минометов и станковых пулеметов, переправляются на противоположный берег". Действовали и инженерные войска. "Группы разграждения проделывают проходы в минных полях и проволоке, обозначают проходы. Подносят и спускают на воду совместно с пехотой подручные и табельные переправочные средства для переправы десантом пехоты, отдельных противотанковых орудий и минометов", - процитировали в Минобороны документ.

После формирования и занятия исходных позиций на правом берегу реки пехота поднялась в атаку, одновременно с этим авиация и артиллерия перенесли огонь вглубь позиций врага. Как только поступил доклад об успешном закреплении на правом берегу, военные инженеры стали переправлять артиллерийские и бронетанковые подразделения. Однако на правом берегу советские воины встретили хорошо укрепленные опорные пункты и отчаянное сопротивление немцев, обладающих к тому же численным превосходством. Советское командование стало выделять резервы на этот участок.

197-я стрелковая дивизия

Так, 21 ноября 1943 года здесь неожиданно для немцев форсировала Сож и вступила в бой 197-я стрелковая дивизия, которая сыграла ключевую роль в прорыве вражеской обороны. Этот эпизод подробно описан в журнале боевых действий дивизии. "Сигналом "Залп реактивных снарядов" началась мощная артиллерийская подготовка. По мере артобработки переднего края и переноса огня пехота двигалась за огневым валом артиллерии. В момент переноса огня артиллерии в глубину обороны противника пехота во взаимодействии с танками ворвалась в траншеи, где завязались с противником рукопашные схватки. Уничтожив противника 1-й линии траншей, пехота благодаря дерзкому рывку вперед заняла вторую и третью линию траншей", - сообщается в документе. Удар 197-й стрелковой дивизии был внезапным и сокрушительным, благодаря взаимодействию всех родов войск гитлеровцам был нанесен существенный урон в живой силе и технике, а также удалось захватить значительные трофеи.

На следующий день, пытаясь выровнять ситуацию, немецкое командование перебросило на этот участок резервы, подтянуло на поле боя самоходную артиллерию и задействовало бомбардировочную авиацию. Однако это не позволило ему перехватить инициативу. Удар 197-й стрелковой дивизии окончательно сломил сопротивление врага и успешно завершил операцию.

О мужестве и героизме красноармейцев этой дивизии писала фронтовая пресса, выдержки из которой приведены в журнале боевых действий. "После нескольких дней ожесточенных боев новый удар по врагу нанесли бойцы товарища Даниловского (Федора Даниловского, командира 197-й стрелковой дивизии). Они прорвали третью линию укреплений, заняли несколько населенных пунктов и создали угрозу захвата шоссейных и железных дорог, идущих из Гомеля. Боясь быть отрезанным, противник стал бросать свои позиции и поспешно отступать. Так был взят Гомель", - говорится там.

Преступления оккупантов

В районе Гомеля нацисты пытались удержать позиции и, не считаясь с потерями, постоянно переходили в контратаки. Одной из причин такого отчаянного сопротивления часто был страх возмездия за совершенные преступления. Множество из них удалось установить в феврале 1944 года в результате расследования, проведенного в Гомельской области, в частности в Рогачевском районе.

Некоторые из преступлений приведены в опубликованной докладной записке военного прокурора 8-й армии. "Оккупанты регулярно проводили массовые расстрелы мирного населения, причем убивали граждан с особой жестокостью. <…> 12 марта 1942 года в городе Рогачеве было собрано еврейское население, проживающее в Рогачевском и Жлобинском районах. В тот же день всех их вывели на западную окраину города Рогачева и расстреляли. В этот раз было расстреляно 1 800 человек. Среди расстрелянных были старики, женщины, подростки и дети", - отмечается в документе.

Важным свидетельством нацистских преступлений служат акты, в которых задокументированы показания жителей. Представленные в разделе подобные документы описывают зверства оккупантов в деревнях Гомельской области. В одном из актов сообщается, что в октябре-ноябре 1943 года немцы стали угонять местное население на оборонительные работы. Не желая уходить, четыре советских гражданина скрылись в селе Чаплин. Однако 1 ноября 1943 года гитлеровцы нашли их и убили. "Застигнув сидящих мирных жителей в землянке, вывели и возле землянки расстреляли каждого из автомата в голову разрывными пулями", - приводится цитата из архивного документа.

Герои битвы за Гомель

В боевых документах, политдонесениях, на страницах газет - везде упоминались имена героев тех боев. "Умело управлял своим взводом младший лейтенант Пономаренко, который даже после тяжелой контузии продолжал вести наступление, благодаря чему первым ворвался в расположение огневых позиций противника, где захватил пять исправных шестиствольных минометов с боеприпасами", - записано в журнале боевых действий 197-й стрелковой дивизии.

Более подробно подвиги героев описаны в представленных наградных материалах. Одним из самых известных героев тех боев стал старший сержант Никифор Феничев, действовавший в составе 217-й стрелковой дивизии. 12 ноября 1943 года он первым из своего подразделения форсировал реку Сож. "Первым ворвался в траншею, а затем смело ворвался в дзот противника, где было четыре немецких солдата и один офицер. В рукопашной схватке убил четырех солдат и ранил офицера, и захватил его в плен <…>. Заметив вражескую противотанковую пушку, бившую прямой наводкой по нашим наступающим подразделениям, подкрался к ней и несколькими очередями из автомата уничтожил ее расчет, захватив пушку", - отмечается в наградном документе тех лет.

16 ноября отделение Феничева отражало контратаки превосходящих сил противника, и, когда у советских бойцов кончились боеприпасы, старший сержант вступил в гранатный бой, в результате которого уничтожил до 10 немецких солдат и офицеров. В последующей рукопашной схватке он погиб, после чего был удостоен звания Героя Советского Союза.