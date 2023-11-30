В Херсонской области заявили, что все основные институты управления уже сформированы

Губернатор региона Владимир Сальдо уточнил, что в области пока еще не запущены в действие некоторые электронные системы учета, например, Единый государственный реестр недвижимости

ГЕНИЧЕСК, 30 ноября. /ТАСС/. Все основные органы власти и институты управления в Херсонской области уже сформированы, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"Все основные органы власти и институты управления в Херсонской области созданы. Наша задача - совершенствовать их структуру и работу", - сказал он.

Сальдо уточнил, что пока еще в области не запущены в действие некоторые электронные системы учета, например, Единый государственный реестр недвижимости. Помимо этого, осталось назначить омбудсмена по правам человека и уполномоченного по правам ребенка. "Это будет зависеть от оперативности работы Херсонской областной думы. Все недостающие законопроекты по омбудсменам подготовлены, в ближайшее время ожидается их принятие региональным парламентом", - добавил он.

Переходный период в регионе продлится до начала 2026 года.