В Нью-Йорке у Рокфеллер-центра зажгли главную рождественскую ель

На площади также прошел концерт, в котором участвовали Шер, Барри Манилоу, Хлоя Бейли, Кеке Палмер и другие исполнители

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Тысячи огней зажглись на главной рождественской елке Нью-Йорка. Сотни человек наблюдали за церемонией на одной из центральных площадей города - Рокфеллер-плаза.

24-метровую норвежскую ель весом в 12 тонн привезли из города Вестал (штат Нью-Йорк) 11 ноября. Для ее украшения потребовалась гирлянда длиной около 8 км, состоящая из более 50 тыс. разноцветных лампочек. Верхушку ели венчает хрустальная звезда весом более 400 кг, украшенная 3 млн кристаллов фирмы Swarovski.

Перед включением огней на ели состоялся концерт. В нем приняли участие музыкальные исполнители Шер, Барри Манилоу, Хлоя Бейли, Кеке Палмер, Кэтрин Макфи, Мануэль Туризо.

Рождественскую ель впервые установили около Рокфеллер-центра в 1931 году. С 1933 года включение гирлянд проводится регулярно, а с 1951 года эта церемония транслируется по телевидению.

В 2023 году мероприятие состоялось на фоне пропалестинских протестов. Сама церемония прошла без происшествий, однако на близлежащих улицах собрались протестующие с флагами Палестины и плакатами. Как сообщили ТАСС в Департаменте полиции Нью-Йорка, правоохранители ожидали демонстраций и заранее приняли необходимые меры. Полицейские "готовы защитить собравшихся на церемонию", а также "не потерпят ее срыва и угрозы общественной безопасности", заверило ведомство.