Tele2 полностью модернизировал сеть в метро Москвы

Оператор запустил более 72 базовых станций и проложил излучающий фидер протяженностью более 195 км

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Оператор связи Tele2 завершил модернизацию своей сети связи в московском метрополитене. Это означает, что устойчивая связь от оператора доступна на всей инфраструктуре столичной подземки, сообщили ТАСС в Tele2.

В компании напомнили, что метро Москвы является стратегически значимым объектом для операторов связи - согласно данным Единого транспортного портала за октябрь 2023 года, в среднем в сутки московским метро пользуются более 7,5 млн раз.

Технический департамент Tele2 осуществил сложнейший проект в московском метро, проведя масштабную модернизацию телеком-инфраструктуры на всех участках объекта, отметил, технический директор макрорегиона "Москва" Tele2 Алексей Крушинин. "В последующие годы мы продолжим улучшать связь в Московском регионе и работать над стратегически важными для компании и москвичей объектами", - добавил топ-менеджер.

За год оператор запустил в московском метро более 72 базовых станций и проложил излучающий фидер протяженностью более 195 км. Tele2 также покрыл связью 14 новых станций подземки: 9 - на БКЛ, 2 - на Солнцевской и 3 - на Люблинско-Дмитровской линии. Связь в новых перегонах улучшилась, и сейчас процесс улучшения связи оператора в метро полностью завершен.