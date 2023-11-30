Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Ранее движение по автомагистрали приостановили из-за ухудшения погоды

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 ноября. /ТАСС/. Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия.

Ранее движение по автомагистрали было приостановлено из-за ухудшения погоды. Очереди на выезд ожидали автобусы, десятки легковых автомобилей и сотни большегрузов. МЧС России развернуло пункты обогрева в районе пункта пропуска "Верхний Ларс".

"По состоянию на 07:00 30 ноября, Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Закавказьем. Действующий пункт пропуска "Казбеги - Верхний Ларс" - единственный на грузино-российской границе. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорогу часто закрывают из-за непогоды.