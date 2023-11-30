Собянин: все инженерные и IT-классы в школах Москвы учатся по новому стандарту образования

По словам мэра, заложенные в новый стандарт принципы помогают обеспечить сбалансированность образовательных программ и всестороннее знакомство с особенностями будущих профессий

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Все ученики инженерных и IT-классов в московских школах учатся по новому стандарту предпрофессионального образования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Специалисты в сфере современных технологий нарасхват, и подготовка будущего профессионала, по-хорошему, должна начинаться со школьной скамьи. Мы проделали большую работу, чтобы у московских школьников такая возможность была и чтобы ребята после школы могли поступать в вузы мечты. <...> Следующий шаг - разработка нового стандарта предпрофессионального образования. С этого учебного года по нему учатся во всех инженерных и ИТ-классах", - написал он в личном блоге.

По словам мэра, заложенные в новый стандарт принципы помогают обеспечить сбалансированность образовательных программ и всестороннее знакомство с особенностями будущих профессий. Так, среди основных принципов - углубленное изучение профильных предметов (математики, информатики, физики), обязательные предпрофессиональные спецкурсы, комплексная экскурсионная программа на предприятиях, получение профессии на базе колледжа, проектно-исследовательская деятельность в вузах, а также сбалансированная учебная нагрузка.

"С 2015 года предпрофессиональные классы уже успели отлично себя зарекомендовать - ежегодно тысячи их выпускников поступают в высшие учебные заведения, в том числе в вузы-партнеры, на базе которых дети и проходили подготовку. С введением нового стандарта предпрофессионального образования в московских школах мы сможем готовить все больше высококлассных специалистов для одного из самых перспективных направлений экономики", - заключил мэр.